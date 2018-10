Eleng am US-Bundesstaat Florida, dee besonnesch betraff war, ginn et 20 Doudesaffer ze bekloen, dat nodeems weider 12 Läiche fonnt goufen.

An Georgia ass op d'mannst eng Persoun gestuerwen. An North Carolina goufen 3 an am Virginia 6 Doudeger notéiert.



D'Autoritéite fäerten, dass während den Opraumaarbechten nach weider Doudesaffer fonnt ginn. Den Hurrikan Michael war d'lescht Woch als Hurrikan vun der zweethéchster Kategorie 4 a Florida op d'US Küst getraff. De Stuerm huet grousse Schued hannerlooss.