Dat kanadescht Parlament hat am Juni e Gesetz ugeholl, dat de Konsum an d'Produktioun vun der Drog autoriséiert. Kanadesch Staatsbierger hunn an Zukunft vun 18 Joer un, (a verschiddene Staate läit d'Altersgrenz bei 19 Joer), d'Méiglechkeet ee Gramm Haschisch fir ëmgerechent 4,30 Euro, ze bestellen oder an autoriséierte Geschäfter ze kafen. Dee perséinleche Besëtz ass op 30 Gramm limitéiert.Kanada gëtt domat dat éischt Land vum G7-Grupp, dat de Cannabis komplett legaliséiert. Schonn elo gehéiert Kanada zu de Länner mam heegste Pro-Kapp-Verbrauch vu Marihuana weltwäit.