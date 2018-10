Dat hunn d'Police an den zoustännege Parquet en Dënschdeg bekannt ginn.De Bouf vun 8 Auer war e Sonndeg mam Vëlo ënnerwee, wéi hie vum Bamstamm getraff gouf, dee vun engem Balcon aus engem 15 Stäck héije Gebai erofgeheit gi war. D'Kand war op der Plaz dout.Videoenregistrementer haten d'Police op d'Spuer vum Nopeschkand bruecht. De Jong hat de Bamstamm mat an d'Haus geholl an du vu engem Balcon am Trapenhaus erofgeheit. D'Police geet dovun aus, dass hie guer net matkrut hat, dass grad dee Moment ënnen dat spéidert Affer mat anere Kanner mam Vëlo gefuer ass.