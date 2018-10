Arméiert Konflikter, extrem Wiederkonditiounen, politesch Instabilitéit an eng Populatioun, déi ëmmer méi séier wiisst, kéinten dofir suergen, dass d'Leit ëmmer manner z'iessen hunn an et zu ëmmer méi grousse Migratiounsfluxen kënnt. Dat sot elo de Chef vum Welternierungsprogramm David Beasley der dpa géintiwwer.Et wier dee perfekte Stuerm. Et géif hei net wéi a Syrien ëm ronn 20 Millioune Leit goen. An der Sahelzon, wou och Nigeria dozou gehéiert, liewe ronn 500 Millioune Leit. D'Welt misst wakereg ginn an d'Wuerzel vum Problem ugoen, sou den David Beasley.Verschidde Staaten an der Sahelzon, dorënner Mali, Burkina Faso, Niger an de Tschad gi vun islamisteschen Terrorgruppen destabiliséiert. Dobäi kommen extrem klimatesch Konditiounen, déi et der Landwirtschaft ëmmer méi schwéier maachen.