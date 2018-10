© Google Maps

Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wier eng Bomm, déi mat Metallstécker gefëllt war, an der Kantinne explodéiert. D'Regierung vun der vu Russland annektéierter Regioun huet e Schüler fir d'Attack verantwortlech gemaach. De jonke Mann hätt sech no der Dot selwer ëmbruecht, heescht et vun hinnen. E Spriecher vum russesche President Putin huet vun engem méiglechen "Terrorakt" geschwat.D'Directrice vum Gebai huet dogéint awer vu méi Sprengsätz, déi am Gebai verdeelt goufen, an och vu Schëss, déi gefall waren, geschwat. Hirer Ausso no war et och net nëmmen een Täter, mä méi Leit, déi esouguer op d'Schüler geschoss hunn. Si huet virun de lokale Medien d'Attack mat engem Geiseldrama aus dem Joer 2004 verglach, wou iwwer 300 Leit, virun allem Schüler, am tschetschenesche Beslan ëmkomm sinn. Och aner Zeien, dorënner e Schüler, dee sech bei enger Radiostatioun gemellt hat, hunn hir Versioun confirméiert.