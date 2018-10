Den US-President Trump geréit an der Affär ëm de saudesche Journalist Jamal Khashoggi, vun deem nach ëmmer all Spuer feelt, ënner Drock.

© AFP

Eelef Senateure vun den oppositionellen Demokraten hunn e Mëttwoch an engem oppene Bréif vum Donald Trump Detailer gefuerdert, iwwert eventuell finanziell Relatiounen tëscht der Trump-Organisatioun an dem Kinnekräich Saudi-Arabien. Et sinn dem US-President seng Filssen, déi dem Trump säi Firmenimperium aktuell geréieren. Et géifen Indicen iwwer finanziell Interessekonflikter virleien, sou d'Senateuren. Den Donald Trump hat en Dënschdeg op Twitter geschriwwen, dass hien absolut keng finanziell Intressien a Saudi-Arabien hätt.Tierkesch Enquêteure hunn iwwerdeems e Mëttwoch d'Residenz vum saudiarabesche Konsul zu Istanbul a fir d'zweet Kéier och d'Konsulat selwer duerchsicht. Donieft huet d'Washington Post dem Khashoggi säi leschten Artikel publizéiert, deen hie virun e puer Woche soll geschriwwen hunn. An dësem Artikel huet de saudesche Journalist d'Bedeitung vun enger fräier Presse fir déi arabesch Welt ervirgestrach.