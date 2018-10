Déi zweetgréissten Ekonomie wiisst sou lues wéi zanter Uganks 2009 net méi, wéi di global Finanzkris ausgebrach war. Sou ass déi chinesesch Ekonomie am drëtten Trimester ëm nëmme 6,5% am Verglach mat der selwechter Zäit zejoert geklommen.De Réckgang iwwerrascht. Experten hate mat engem Plus vu 6,6% gerechent. Zanter dem Ufank vum Joer huet d'Wirtschaft a China allerdéngs ëm 6,7% zougeluecht. Wéi et heescht, hätten déi extern Erausfuerderungen däitlech zougeholl. Am éischten Trimester dëst Joer war nach e Plus vu 6,8% notéiert ginn, géintiwwer de 6,5% am drëtte Quartal.