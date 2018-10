Et géif ganz dono ausgesinn, sou den Donald Trump en Donneschdeg a senger Äntwert op eng Fro vun engem Reporter. D'Reaktioun misst ganz strikt sinn.

Den US Ausseminister Mike Pompeo sot no enger Visite zu Riad an Ankara, dass di saudiarabesch Regierungd'Affär wéilt komplett opklären. Iwwerdeems wiisst den internationalen Drock op Saudi-Arabien. Dräi europäesch Ministeren, souwéi den amerikanesche Finanzminister hunn hir Participatioun un enger Konferenz fir Investisseuren a Saudi-Arabien ofgesot.