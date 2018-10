Internat.: Am meeschte gelies

D'Cannabis-Portal vun der kanadescher Regierung huet d'Clienten virdru gewarnt, dass et bis zu fënnef Deeg kann daueren, bis d'Reserven nees opgefëllt sinn.Viru ville Marihuana-Geschäfter hate sech um zweeten Dag no der Legaliséierung laang Schlaange forméiert. Kanada hat e Mëttwoch als weltwäit zweet Land no Uruguay de Verkaf vu Cannabis komplett legaliséiert.