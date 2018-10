Bei engem Police-Asaz zu Kirchhem an der Weinstraße sinn zwou Persoune gestuerwen. E Polizist an eng Polizistin solle schwéier blesséiert gi sinn.

Dat mellen d'Police an de Parquet.Den Asaz war um Freideg de Moie géint 8.30 Auer, well eng "Gefor" bestanen hätt. Weider Detailer wollten d'Autoritéiten net ginn.D'Gefor wier elo eriwwer, heescht et weider.D'"Rheinpfalz" mellt, dass d'Spuresécherung op der Plaz wier an d'Beamte gi vun Haus zu Haus, fir d'Awunner no zousätzlechen Informatiounen ze froen.