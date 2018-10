De Jamal Khashoggi, hei op enger Foto aus dem Joer 2014 am Bahrain. © AFP

Nodeems anscheinend ëmmer méi Beweiser opgedaucht sinn an ëmmer méi grujeleg Detailer vum Mord um Jamal Khashoggi bekannt gi sinn, huet Saudi-Arabien elo zouginn, datt de Regimekritiker am Konsulat zu Istanbul ëm d'Liewe komm ass.Et wier do zu engem "déidleche Sträit" komm, esou déi staatlech saudesch Noriichtenagence Spa an der Nuecht op e Samschdeg.Et sollen dann och schonn 18 Leit festgeholl gi sinn.Virdrun hat den US-President Trump ugedeit, datt een an e puer Deeg méi Detailer matdeele kéint. Och Sanktioune géint Saudi-Arabien hat hien net ausgeschloss.De Khashoggi wollt den 2. Oktober am saudesche Konsulat zu Istanbul Pabeiere siche goen a war zanterhier verschwonnen.Déi tierkesch Autoritéiten war kuerz dono dovun ausgaangen, datt de Khashoggi do doutgemaach gouf. Internationale Medie gi si dovun aus, datt e 15 Mann staarkt Spezialkommando extra aus Saudi-Arabien ugereest war, fir de Khashoggi ze liquidéieren.International Medien haten an de leschten Deeg dann och scho grujeleg Detailer iwwer de Mord um Journalist publizéiert. E soll gefoltert gi sinn, du mat enger Sprëtzt berouegt gi sinn an dunn, nach lieweg, zerstéckelt gi sinn.Responsabel dofir soll, wéi et schéngt, de Vizechef vum saudesche Geheimdéngscht, den Ahmed al-Asiri, gemaach ginn. Hie wier ewell entlooss.D'Kinnekshaus wëll partout evitéieren, datt de Prënz Mohammed bin Salman an den Doud vum Khashoggi verwéckelt gëtt.