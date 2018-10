E Samschdeg ass um 4 Auer, vun der Weltraum-Gare Kourou an der franséischer Guyane aus, eng Ariane-5-Träger-Rakéit gestart.

© AFP (Archiv)

Et ass déi éischt europäesch-japanesch Fuerschungsmissioun an deem Sënn. D'Ariane-5-Träger-Rakéit huet eng Sonde u Bord, mat där de Merkur soll erfuerscht ginn.

Bepi-Colombo nennt déi sech, a soll Detailer liwweren iwwert déi bannescht Struktur vum Planéit, an d’Fro klären op et méiglecherweis Äis um Merkur gëtt, an de Krateren, déi net der Sonn zou-gedréint sinn.