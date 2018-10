© AFP

Zu Köln huet de Peegel vum Rhäin e Freideg eng Rekord-Déift vu 77 Zentimeter erreecht. Nach soll den niddregste Punkt net erreecht gi sinn. D'Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes rechent fir en Dënschdeg mat engem Peegel vu 67 Zentimeter. Den ale Rekord zu Köln war aus dem Joer 2003 mat 81 Zentimeter.Duerch dat wéinegt Waasser am Rhäin ass de Schëffsverkéier staark ageschränkt an d'Schëffer kënnen den Ament nëmmen nach zu 30 Prozent beluede ginn, sou e Spriecher vun der Waasserschutz-Police zu Duisburg. Wéinst der gerénger Fracht mussen d'Schëffer méi dacks fueren an esou kënnt et ëmmer nees zu Stau um Waasser. Vill Laaschte mussen och op d'Strooss respektiv d'Schinne verluecht ginn.D'Konsequenzen dovunner waren an de leschten Deeg an NRW ze spieren. Zu Köln konnte beispillsweis Tankstellen net méi beliwwert ginn, sou datt d'Chauffeuren op Plazen hu misse bei déi nächst fueren. Och Aarbechtsplaze si mëttlerweil a Gefor.Duerch den niddrege Peegel ass an de leschte Wochen och ëmmer méi Dréck um Ufer zum Virschäi komm. Zu Köln goufen e Freideg bannent nëmmen 2 Stonnen iwwer 2,5 Tonnen Offall aus dem Floss geholl. Ënnert anerem Vëloen, Akafsweenercher, Regaler, Pottoen, Schëlter, Ventilatore ware mat dobäi.