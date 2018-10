© AFP

E Freideg huet dat mazedonescht Parlament mat enger Zweedrëttel Majoritéit elo den éischte Schrëtt an dës Richtung geholl. De Balkanstaat soll geschwënn Nord-Mazedonien heeschen. Doduerch soll ee Joerzéngten-ale Sträit mat Griicheland endlech geléist ginn, well et och do eng Provënz mam nämmlechten Numm gëtt.



Athen hat an der Vergaangenheet all Rapprochement vu Mazedonien un d'EU oder och un d'NATO blockéiert. Dat soll also elo een Enn hunn. Déi griichesch Regierung freet sech iwwer dëse wichtege Schrëtt vum Nopeschland.