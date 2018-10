© AFP (Archiv)

Der Ausso vu sengem Psychiater hätt den 41 Joer ale Mann sech an engem Gespréich éischter duerch Zoufall un de Mord erënnert.Tëscht 2000 an 2005 huet den Högel ëmmer nees, dat aus Langweil an Selbstefällegkeet, Patienten e Medikament gesprëtzt, datt déidlech Niewewierkungen hat. Dono hat hie probéiert, fir d'Leit nees ze reaniméieren, wat awer dacks net méi geklappt huet.Wéinst sechs Dote gouf de fréieren Aide-soignant scho veruerteelt a krut liewenslaang Prisong. Aktuell leeft nach eng Enquête wéinst den aneren 93 Fäll,déi hie an de Klinike vun Delmenhorst an Oldenburg soll duerchgefouert hunn. Elo hoffen d'Ermëttler nach, datt een den neie Fall och nach an dësen Dossier ka kréien, dowéinst gouf och esou séier, wéi méiglech, eng Plainte deposéiert.