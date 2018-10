Dëse gouf 1987 tëscht den USA an der deemoleger Sowjetunioun ënnerschriwwen a gesäit de Verbuet vun atomwaffefäege Kuerz- a Laangstreckerakéite vir.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Russland géif sech hautdesdaags net méi un déi Konventioun halen, also hale mir och op dermat, sot den Trump e Samschdeg den Owend zu Washington.

Aus dem russeschen Ausseministère heescht et bis ewell dozou just, dass d’USA vun enger unipolarer Welt géifen dreemen, an där Si déi eenzeg verbleiwend Supermuecht wieren.