D'Detonatioun war esou staark, datt d'Dier vum Automat bis op de Quai vis-à-vis geschleidert ginn ass, sou d'Police. E Maschinist hat de Mann niewent dem zerstéierten Automat um Buedem fonnt an den Noutruff gewielt. De Blesséierten ass kuerz drop an der Klinik u sengen uerge Blessure gestuerwen.D'Hannergrënn vum Ongléck sinn nach onkloer. Et ass bis elo net gewosst, ob de Mann d'Explosioun selwer ausgeléist huet oder een onbedeelegt Affer war.