Ëmmer nees gëtt et am Norde vum Nigeria zu Ausernanersetzunge tëscht Muslimen a Chrëschten.

Den Nigerianesche President Muhammadu Buhari huet den Tëschefall staark veruerteelt. © AFP

Bei bluddegen Ausenanersetzungen tëschent Muslimen a Chrëschte sinn am Nigeria op d'mannst 55 Mënschen ëm d'Liewe komm. Ënner anerem ware Messeren a Macheten am Spill, Mënsche solle lieweg verbrannt gi sinn, heescht et vun den Autoritéiten.



Am muslimesch dominéierten Norde vum Land kënnt et ëmmer nees zu Affrontementer tëscht Vetrieder vun den zwou Reliounen. D'Basis vum Virfall war déi Kéier e Sträit ronderëm eng Schubkar.