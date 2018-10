1994 hat een an engem Friddensaccord d'Territoiren u Israel ofginn, dat fir am ganze 25 Joer. Den Accord gëtt awer elo net méi verlängert.

De Kinnek Abdallah II. © AFP (Archiv)

Jordanien verlaangt Territoiren zeréck, déi een am Joer 1994 dem Noper Israel iwwerlooss hat. Deemools war am Friddensaccord festgehale ginn, datt Bakura a Ghumar vun Israel kéinte genotzt ginn, dat wärend 25 Joer.



Dës Dispositioun gëtt also net verlängert, heescht vum Kinnek Abdallah II. Et hätt een déi israelesch Autoritéiten och doriwwer informéiert.