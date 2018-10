© INPUT Presse

Am Gank vum Appartementshaus gouf eng Fra vu 35 Joer virfonnt, déi uerg Schnëttblessuren am Beräich vum Hals hat. Si gouf direkt vun engem Dokter, dee mat de Rettungsdéngschter op d'Plaz koum, versuergt.De Papp vun der Fra, e Mann vun 63 Joer, gouf an der Wunneng vun der Famill fonnt, hien hat schwéier Stéchblessuren a gouf direkt behandelt. Béid koumen mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol.Wat genau passéiert ass, muss d'Police elo ermëttelen. Éischten Erkenntnesser no awer soll e Sträit an der Famill Schold un der Situatioun sinn.