Zu engem méi uergen Accident koum et e Sonndeg am fréien Owend op der B53 tëscht Tëscht Longen a Schweich op der däitscher Säit vun der Musel.

© Input Presse

Ee Chauffer war hei géint 17.30 Auer mat sengem Sportswon ënnerwee, wéi hien op eemol d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer huet. De Won koum un d'Schleideren an ass duerch d'Leitplank an d'Musel gefall. Den Auto ass komplett ënnergaangen.Déi lokal Pompjeeën hunn de Mann aus dem Won erausgeholl. Hie koum mat uerge Blessuren an d'Spidol. Am Asaz waren och Rettungsdaucher vu Lëtzebuerg.D'Streck war wärend dem Rettungsasaz fir 4 Stonne komplett fir den Trafic gespaart.