En Hurrikan vun der zweethéchster Kategorie véier huet sech am Pazifik forméiert an ass Direktioun Mexiko ënnerwee.

Nach deit näischt op den Hurrikan hin, deen d'Küst vu Mexiko en Dënschdeg treffe soll. © AFP

Den Hurrikan "Willa" wier extrem geféierlech, warnt den amerikaneschen Hurrikanzenter. De Stuerm ass mat Wandvitesse vun 220 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Et gëtt domat gerechent, dass den Hurrikan en Dënschdeg déi mexikanesch Küst erreecht. Erwaart ginn Iwwerschwemmungen an extrem Reeschaueren, déi déidlech kéinte sinn, soen d'Experten.