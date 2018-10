De Mann koum elo an Untersuchungshaft, hie kritt virgeheit, versicht ze hunn, seng Fra ëmzebréngen.De Virfall war an der "Asylbewerberunterkunft Jägerkaserne" zu Tréier.Do soll déi 33 Joer al Fra direkt e puer Mol mat engem Messer blesséiert gi sinn. Si war an akuter Liewensgefor.De Mann, d'Fra an hir 5 Kanner waren als "Demandeurs d'asile" an Däitschland komm an zu Tréier ënnerbruecht ginn.An der Koppel soll et schonn zanter Woche Sträit ginn hunn, well de Mann senger Fra en ze vill westleche Liewensstil reprochéiert an hir ënnerstallt hätt, Kontakt zu engem anere Mann ze hunn.Mat engem Kichemesser gouf d'Fra 12 Mol blesséiert, dobäi gouf och d'Long getraff.D‘Enquête leeft nach.