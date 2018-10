© AFP

D'Konferenz fir Investisseure gëtt als Uspillung op de Wirtschaftssommet an de Schwäizer Alpen och "Davos an der Wüst" genannt. Allerdéngs hunn eng sëlleche westlech Wirtschaftsvertrieder hir Participatioun un dësem Forum ofgesot. Dosende vun Investisseuren, Politiker a Mediekonzerner waren am Virfeld op Distanz gaangen. De saudiarabesche Krounprënz bin Salman wëll am Kader vun dëser Konferenz en éiergäizege wirtschaftleche Reformprogramm presentéieren an nei Investisseuren unzéien. D'Erklärung vum Kinnekräich, dass de Khashoggi Uganks Oktober am Konsulat zu Istanbul wärend enger Kläpperei ëm d'Liewe koum, stéisst allerdéngs weltwäit op Skepsis. Riad hat virdrun wochelaang verséchert, dass de Mann lieweg aus dem Konsulat erausgaange wier.Denwëll en Dënschdeg wärend enger Ried, virun der Fraktioun vun der Regierungspartei AKP am Parlament, déi ganz Wourecht an der Affär Khashoggi devoiléieren. Hien hat schonn e Sonndeg annoncéiert, dass hie bis an de leschten Detail wéilt goen. Bis ewell hat sech Ankara wéinst der Enquête zeréckgehalen. Tierkesch Medien hunn allerdéngs antëscht nei Detailer iwwert d'Enquête publizéiert, déi de saudiarabesche Krounprënz bin Salman belaaschten.De Mord um Journalist ass en Dënschdeg och Thema am. D'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini wëll eng Deklaratioun maachen.