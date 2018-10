De Chimiekonzern Bayer wëll d'Uerteel an den USA géint de Produzent vun Herbiziden, Monsanto, weider ufechten. Och wann de Schuedenersatz, deen de Konzern soll bezuelen drastesch reduzéiert gouf, wéilt ee weiderhin géint d'Uerteel virgoen.



D'Decisioun vum Geriicht, d'Strof ëm iwwer 200 Milliounen Dollar erof ze setzen, wier e Schrëtt an déi richteg Richtung. De Konzern wier awer nach ëmmer der Meenung, dass d'Uerteel am Widdersproch zu de Beweiser steet, déi während dem Prozess presentéiert goufen.



Déi zoustänneg Riichterin huet wuel eng Demande vu Monsanto, de Prozess nei opzerullen, zeréck gewisen, mä wëll awer de Schuedenersatz dee Monsanto soll bezuelen, massiv reduzéieren. De Jury hat am August decidéiert, dass de Konzern am ganzen 289 Milliounen Dollar un Entschiedegunge misst bezuelen. Elo sollen et nach just 78 Millioune sinn. Monsanto war géint d'Uerteel vum Jury an Appell gaangen an hat gefuerdert, dass wéinst engem Manktem u Beweiser de Fall misst nei verhandelt ginn.



Wéi et weider geet, läit no der Decisioun vun der Riichterin elo beim Dewayne Johnson. De Mann mécht Herbizide wéi Roundup fir säi Lymphdrüsekriibs responsabel. Hie muss sech bis de 7. Dezember decidéiert hunn, ob hie manner Schuedenersatz acceptéiert.