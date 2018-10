X

En Dënschdeg de Mëtteg géint 12.30 Auer koum et bei Konz hei vir an Däitschland zu engem spektakulären Accident. De Chauffer vun engem Auto mat Lëtzebuerger Placke war mat héijer Vitess op de bekannte Rond-point vum Contournement Könen (B51) laanscht der Musel duergefuer an hat dunn d'Kontroll verluer.De Won, deen aus Richtung Tawern koum, ass iwwer eng Verkéiersinsel mat engem Schëld gefuer, dunn an de Rond-point erageschleidert an iwwer dee geflunn, huet sech iwwerschloen, ass iwwer d'Leitplanke gerullt a finalement am Rampli nieft der Musel leie bliwwen.De Chauffer, deen RTL-Informatiounen no no sengem Crash aggressiv war, huet musse vun der Police berouegt ginn. De Mann, deen 20 Joer al ass an aus Lëtzebuerg kënnt, gouf mat Blessuren an d'Spidol bruecht.Méi spéit huet d'Police erausfonnt, datt de Chauffer scho virum Accident zwou méi kleng Kollisiounen op der Konzer Bréck hat. Och zu Tawern (Ayl) hat hien en Accident. Dobäi war awer kee blesséiert ginn, ma et gouf Materialschued an de Chauffer hat dräimol Fahrerflucht gemaach.De Chauffer soll virum Crash ganz schëtzeg ënnerwee gewiescht sinn.Den Auto huet nom Accident musse mat engem Kran hannescht op d'Strooss gehuewe ginn, et ass awer en Totalschued.De Rond-point hat fir d'Aarbechte musse komplett fir den Trafic gespaart ginn.

Offiziell Schreiwes vun der Polizeiinspektion Saarburg

20-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Am heutigen Nachmittag, 23.10.2018, ereignete sich gegen 13:25 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs Wasserliesch ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.



Hierbei fuhr ein 20-jähriger luxemburgischer Staatsangehöriger mit seinem dunklen VW Golf Plus aus Richtung Tawern kommend in Richtung Trier. Kurz vor dem Kreisverkehr Wasserliesch kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab, überrollte die hier befindliche, baulich erhöhte Verkehrsinsel, kam anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und kam linksseitig der Fahrbahn unterhalb eines Abhanges zum Stehen.

Der 20-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und anschließend zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. An dem PKW des Unfallbeteiligten entstand Totalschaden. Es wurden außerdem mehrere Verkehrsschilder sowie die Leitplanke beschädigt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuvor bereits sowohl in Tawern als auch in Konz insgesamt 3 weitere Verkehrsunfälle verursacht hat und sich hiernach unerlaubt von den Unfallstellen entfernt hat. Hierbei entstand lediglich Sachschaden.

Während der Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Strecke musste für einen Zeitraum von ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren jeweils ein Rettungswagen aus Konz und Trier, zwei Streifen der Polizeiinspektion Saarburg, eine Streife der Polizeiwache Konz sowie die freiwillige Feuerwehr Konz.

Bei dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Er war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Zeugen oder etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.