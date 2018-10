Am Killwon war eng konstant Temperatur vun 1 Grad. An e war loftdicht zou. Déi 5 Männer wieren also fréier oder spéider erstéckt. © Bundespolizeidirektion Koblenz

Et ass eng dramatesch Situatioun, déi wéi esou dacks Flüchtlinge betrëfft, ma déi Kéier huet si awer en Happy End.En Dënschdeg de Moie géint 11 Auer huet déi däitsch Bundespolizei op der Aire vu Saarlouis-Lisdorf un der Autobunn 620 fënnef Männer aus der Killremorque vun engem Camion befreit.Déi 5 Männer aus dem Irak sollten aus Frankräich an Däitschland geschleist ginn.Wéi d'Loft am Killraum knapp ginn ass, huet ee vun den Männer - déi däitsch Police schwätzt vun "Affer" - den Noutruff kontaktéiert. Den Alarm ass bei der franséischer Police gelant, déi en un d'Landespolizei weiderginn huet. Déi huet hirersäits dunn d'Bundespolizei kontaktéiert.Duerch den Noutruff an en Hiweis aus der Bevëlkerung konnt de Camion lokaliséiert ginn an déi Männer goufe befreit. Si ware liicht ënnerkillt a goufe medezinesch betreit.De Camion gouf duerchsicht fir auszeschléissen, datt nach Leit dra wieren."Déi gutt Zesummenaarbecht tëscht der franséischer an der däitscher Police huet de Mënschen d'Liewe gerett", esou den neie Chef vun der Bundespolizei am Saarland, Ralf Leyens.Am Killwon war eng konstant Temperatur vun 1 Grad. An e war loftdicht zou. Déi 5 Männer wieren also fréier oder spéider erstéckt.