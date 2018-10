Virum Champions-League-Spill en Dënschdeg den Owend gouf et an der Éiweger Stad en Tëschefall, bei deem eng Partie Fans blesséiert goufen.

BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l — BNO News (@BNONews) 23. Oktober 2018

Twenty football fans injured in Rome as escalator collapses in stationhttps://t.co/VDtOAcCppH pic.twitter.com/sxXV1gaYqG — Daily Mirror (@DailyMirror) 23. Oktober 2018

Si sentono elicotteri andare e venire.

Sirene. Ambulanze. Vigili del fuoco. Polizia.

Sembra una città sotto assedio.#metro #Roma 20 feriti pic.twitter.com/2h02Kigjs9 — Michele Galvani (@GalvaniM) 23. Oktober 2018

Verschiddener esouguer méi uerg, esou éischt Meldunge vun italienesche Medien.An der Metro war bei enger Rulltrap eppes futtigefuer an du sinn d'Leit drop op eemol ganz séier no ënner gefuer, wou si dunn natierlech een iwwer deen anere getroll sinn, well se net esou séier fortkoumen.Op getwitterte Videobiller héiert ee Leit jäizen an et gesäit een, wéi anerer nach séier op d'parallel Rulltrap kloteren.