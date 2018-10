© AFP

D'Leit si midd, heescht et vu Mënscherechtsaktivisten. D'Migranten hunn antëscht am Süde vu Mexiko e provisoresche Camp erreecht. Den Donnéeë vun de Vereenten Natiounen no sinn iwwer 7.000 Leit, virun allem aus dem aarmen Honduras um Wee no Norden Direktioun USA.



Als Reaktioun op dëse Marsch huet den US-President Donald Trump annoncéiert, dass d'Finanzhëllefe fir Guatemala, Honduras an El Salvador substantiell reduzéiert ginn. Dës dräi Länner hätten net genuch gemaach, fir d'Leit un enger illegaler Arees an d'USA ze hënneren. Hien huet donieft den amerikanesche Militär an de Grenzschutz alarméiert.



D'Flüchtlingen hate sech virun iwwert eng Woch am Norde vum Honduras op de Wee gemaach a sinn domat engem Opruff an de soziale Medien nokomm. Et géif een net goen, well ee wéilt, mä well ee vu Gewalt an Aarmut verdriwwe gëtt, heescht et vun deene Betraffenen. De Weekend hat schonn eng grouss Zuel u Flüchtlinge Mexiko erreecht. D'Leit sinn zu Fouss ënnerwee, deelweis mat just Plastiksschong a Flipp-Floppen un de Féiss. Zwee Migrante si schonn duerch Accidenter ëm d'Liewe komm.