Si gi verdächtegt fir déi grujeleg Dot responsabel ze sinn. No Donnéeë vum amerikaneschen Ausseministère solle si kee Visa méi kréien, fir an d'USA anzereesen, respektiv hir Visaen ofgeholl kréien, wa si schonn een hunn. Den US-Ausseminister Mike Pompeo sot, dass dës Mesure net dat lescht Wuert vun den USA wier. Envisagéiert ginn och Finanzsanktioune géint Eenzelpersounen. Et wier net acceptabel, dass e Journalist duerch Gewalt de Mond verbuede kritt, sou de Pompeo.



Déi suspekt Persoune sollen de Geheimdéngschter, dem Kinnekshaff, dem Ausseministère a weidere saudesche Ministèren nostoen. Den US-President Trump huet en Dënschdeg vun engem Mord geschwat, deen op eng dilettantesch Manéier verschleiert gouf. Et wier een totale Fiasko gewiescht, sou den Donald Trump. An engem Telefonsgespréich hätt de Krounprënz Mohammed bin Salaman betount, näischt mat der Dot ze dinn ze hunn.