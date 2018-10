Internat.: Am meeschte gelies

Ronn 200 héich positionéiert Männer hunn der New Times no hir Aarbecht verluer. Knapp d'Halschent vun hinne goufen duerch Fraen ersat. Op d'mannst 920 Persoune wieren an dëse Fäll presuméiert Affer vu sexuellen Iwwergrëff.



Ausgeléist gouf d'#MeToo-Beweegung Opgrond vun de Reproche géintiwwer dem Filmproduzent Harvey Weinstein Uganks Oktober 2017.