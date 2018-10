No engem rassistesche Virfall an engem Ryanair-Fliger virum Start zu Barcelona, huet déi spuenesch Haaptstad reagéiert.

Barcelona wëll d'Fluchgesellschaft an och dee betraffene Passagéier elo zur Rechenschaft zéien. Et géif een eng Plainte beim spuenesche Parquet maachen. Dat huet de stellvertriedende Buergermeeschter vu Barcelona annoncéiert.



An enger Maschinn vun der gréisster Bëllegfluchgesellschaft an Europa, hat e Passagéier eng Fra vu 77 Joer vernannt an als "ellene schwaarze Baaschtert" bezeechent. De Mann gouf allerdéngs net aus dem Fliger geheit. D'Fra krut op eegene Wonsch hin eng aner Plaz.