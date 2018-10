An der Géigend vum Terrain vum Hillary a bill Clinton am Bundesstaat New York ass e Mëttwoch eng Bomm entdeckt ginn, dat melle lokal US-Medien.

© afp

Aktuell gëtt de Virfall vum FBI a Secret Service ënnersicht. Wéi d'"New York Times" mellt, soll ee Mataarbechter, dee sech ëm d'Post këmmert, d'Bomm fonnt hunn, ewéi hien d'Post opgemaach huet. Méi genee Informatioune sinn nach net gewosst.Och soll eng Bomm un de Büro vum fréieren US-President Barack Obama geschéckt gi sinn.Eréischt en Dënschdeg war um Terrain vum Milliardär George Soros eng Bréifbomm fonnt ginn. De Sprengsaz beim Soros gouf an der Bréifkëscht vu sengem Haus an der Géigend vu Bedford, nërdlech vun New York fonnt. De Soros war deen Ament net doheem an d'Bomm gouf vu Sprengstoffexperten explodéiere gelooss.