© AFP Archivbild

Wéi et en Donneschdeg den Owend aus dem Elysée vu Paräis geheescht huet, hätt de President Emmanuel Macron an engem Telefonsgespréich mam saudiarabesche Kinnek Salman d'Verbrieche schaarf kritiséiert a gefuerdert, dass d'Ëmstänn vun dësem Drama gekläert ginn.



Frankräich hat bis ewell éischter zeréckhalend op de Mord um saudiarabesche Journalist Jamal Kashoggi reagéiert. Wéi et vun der franséischer Regierung heescht, dierft sech d'Diskussioun net nëmmen op e Verzicht vu Waffenexporter limitéieren. Saudi-Arabien ass ee vun de wichtegste Clienten vun der franséischer Waffenindustrie an huet d'lescht Joer Waffen a Wäert vun iwwert 1,3 Milliarden Euro ofkaaft.



Och déi britesch Premierministesch Theresa May huet mam saudiarabesche Kinnek telefonéiert an den dréngenden Appell un hie geriicht mat den tierkeschen Enquêteuren ze kooperéieren. Déi tierkesch Regierung geet vun engem geplangte Mord aus, fir deen extra e Spezialkommando aus Saudi-Arabien an Tierkei gereest wier.