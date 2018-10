© AFP Archivbild

An der Course sinn dräi Kandidaten. Et sinn dat den ukrainesche Filmproduzent Oleg Senzow, deen a Russland am Prisong sëtzt, de marokkanesche Regierungskritiker Nasser Zefzafi an e Grupp vu verschiddenen Hëllefsorganisatiounen, déi Flüchtlingen aus dem Mëttelmier retten, dorënner SOS Méditerranée a Médecins sans frontières. U wien de Mënscherechtspräis dëst Joer geet, gëtt den EU-Parlamentspresident Antonio Tajani en Donneschdeg an der Mëttesstonn bekannt.



D'Europäescht Parlament iwwerreecht de Sacharow-Präis zanter 1988 all Joer an éiert domat besonnesch d'Engagement fir Mënscherechter a Grondfräiheeten. De Präis gouf nom russeschen Dissident a Physiker Andrej Sacharow benannt an ass mat 50.000 Euro dotéiert. D'Kandidate kënne vun den Europadeputéiert proposéiert ginn an d'Fraktiounscheffen decidéieren, wien de Präis um Enn kritt.



D'Zeremonie ass fir den 12. Dezember geplangt. D'lescht Joer goung de Sacharow-Präis un d'Oppositioun am Venezuela.