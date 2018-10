Dorënner sinn och iwwer 100 Member vun der Lëtzebuerger Arméi mat ënnert anerem enger Opklärungscompagnie. Dobäi kommen 10.000 Gefierer souwéi iwwer 300 Kampffliger, Helikopter a Schëffer.



D'Zil vum Manöver ass, d'Kapassitéit vun der NATO ze trainéieren, fir sou séier wéi méiglech Truppen aus aneren Deeler vun Europa an Nordamerika ze rassembléieren. Wéi et offiziell heescht, géif sech des Übung net géint ee bestëmmt Land riichten. Wéinst deenen ëmmer méi grousse Spannunge mat Russland handelt et sech awer wahrscheinlech och ëm eng Muechtdemonstratioun.



Trainéiert gëtt och fir de sougenannte Bündnisfall, wann een Alliéierten op Ënnerstëtzung ugewisen ass. Dës kann ausgeruff ginn, wann een oder méi vun den 29 Memberlänner vun engem Géigner attackéiert ginn. An deem Fall missten dann déi aner Alliéiert Bäistand leeschten. Um Manöver bedeelegt sinn och d'Partnerlänner Schweden a Finnland. D'Übung schléit mat knapp 160 Milliounen Euro zu Buch.