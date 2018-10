Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Uganks 2017 hat ee Riichter e Prozess géint de fréiere President Nicolas Sarkozy an 13 weider Beschëllegter ordonnéiert. Den Ex-President war dogéint an Appell gaangen.



Den Nicolas Sarkozy soll wärend senger Walcampagne am Joer 2012, déi gesetzlech iewescht Grenz wat Depensen uginn, ëm gutt 20 Milliounen Euro depasséiert hunn.