Am Laf vum Donneschdeg de Moie soll decidéiert ginn, wéini d'Bomm kann entschäerft ginn, an ob et zu enger Evakuatioun am direkten Ëmkrees soll kommen.

Den Zuchtrafic wier just marginal betraff, heescht et vun der däitscher Bunn. D’Linnen tëscht Tréier a Lëtzebuerg, wéi och Tréier-Saarbrécken wieren awer net affektéiert.

D’Bomm hätt eng Envergure vu 500 Kilo.