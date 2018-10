Op der Plage zu de Haan an der Belsch ass an der Nuecht op en Donneschdeg en doudege Finnwal vu ronn 35 Tonnen ugeschwemmt ginn.

© RTL.be/Muséum des Sciences naturelles

D'Déier ass 18 Meter laang a wier scho stonnelaang virun der belscher Plage am Mier gedriwwen. Nach weess keen, u wat de Wal gestuerwen ass a wou genee d'Déier hierkomm ass. U sech si Finnwalen nämlech net an der Nordséi doheem. De Wal soll elo vu Biologe vum belschen Institut royal des sciences naturelles an der Uni Léck a Gent analyséiert ginn.







Op der Plage ware sech vill Leit dat grousst Déier ukucke komm.