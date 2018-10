X

Lëtzebuerger Archeolog Juan Aguilar am Irak (25.10.2018) Zesumme mat irakeschen Archeologen huet de Lëtzebuerger Archeolog vun der Uni Heidelberg en ënnerirdeschen Tunnelsystem entdeckt.

De Juan Aguilar ass Archeolog op der Universitéit Heidelberg an ass den Ament zu Mossul am Irak. E Grupp vun Archeologen ass den Ament am Gaangen, een ënnerierdeschen Tunnel-System vun iwwer 2700 Joer ze analyséieren an ze dokumentéieren.De Pierre Weimerskirch huet mam Lëtzebuerg iwwert seng Aarbecht op der Plaz geschwat an erzielt, wéi et dozou komm ass, datt een Iwwerreschter vun engem ale Palais fonnt huet.

Ënnerierdeschen Tunnel-System



D'Nebi-Yunus-Moschee huet de sougenannten Islamesche Staat am Juli 2014 gesprengt. Ënnert der Moschee gouf no der Liberatioun e risegen Tunnel-System entdeckt, wou den IS systematesch am 2700 Joer ale Palais vum Kinnek Assarhaddon no Objete fir de Schwaarzmaart gegruewen huet.Zil ass et, ze verstoen, wéi de Palais ausgesinn huet a wéi en an Zukunft kann ausgegruewe ginn.

Spendenaktioun: Generateur fir Schoul



Aschoss-Lächer an enger Schoul, déi elo di lescht fënnef Méint renovéiert gouf, hunn de Juan Aguilar dozou beweegt, e perséinleche Projet ze lancéieren. 800 Kanner drécken d'Bänk am Weste vu Mossul, Zil ass et, Suen ze sammelen, fir een elektresche Generateur ze finanzéieren.Weider Infoe gëtt et op Facebook: http://facebook.com/asaeish

Wie spende wëll:



Numm: Asaeish asbl

IBAN: LU81 1111 7032 9545 0000

BIC: CCPLLULL







