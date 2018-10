© AFP

Fir d'CDU an d'SPD ginn de leschte Sondagen no däitlech Verloschter virausgesot. Déi Gréng géifen iwwerdeems däitlech zouleeën. Eng AfD géif et eng éischte Kéier an de Landtag packen.



D'CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer huet iwwerdeems virdru gewarnt, dass déi grouss Koalitioun no der Hessen-Wal kéint platzen. Si rechent dee Moment mat Neiwalen. D'Situatioun bei CDU, CSU an SPD wier ugespaant, sou d'CDU-Politikerin. Dowéinst kéint kee soen, wéi stabil et weidergeet a wéi eng Dynamike sech an deene respektive Parteien entwéckelen.



Den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt huet d'SPD virdru gewarnt, déi grouss Koalitioun platzen ze loossen. Flucht aus der Verantwortung hätt nach ni géint e Manktem un Zoustëmmung gehollef, sou den Dobrindt an engem Interview mat der "Augsburger Allgemeinen".