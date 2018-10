© AFP

D'Biewen an der Regioun ëm d'Insel Zakynthos hat eng Stäerkt tëscht 6,6 a 6,9 op der Richterskala a war a ganz Griicheland souwéi op Malta, awer och an Albanien, am Süde vun Italien an un der tierkescher Westküst ze spieren.Informatiounen iwwer Blesséierter ginn et nach keng. Dausende vu Leit sinn allerdéngs a Panik op d'Stroosse gelaf. Vill vun hinnen hunn de Rescht vun der Nuecht an hiren Autoe verbruecht oder an ëffentleche Parken.