Kuerz virun de wichtege Kongresswalen an den USA huet de President Donald Trump seng haart Linn géintiwwer de Migranten op en Neits däitlech gemaach. Bedéngt duerch dësen nationalen Noutstand gëtt elo de Militär agesat, huet den Donald Trump en Donneschdeg den Owend op Twitter annoncéiert.



Déi Dausende vu Leit marschéieren iwwerdeems weider duerch Mexiko Direktioun USA. Hien huet en Appell un d'Migrante geriicht ëmzedréinen. Et géif keen illegal an d'USA eragelooss ginn. Si sollten zeréck an hiert d'Land goen an d'Nationalitéit op legalem Wee ufroen, wéi Milliounen aner Leit och, sou den amerikanesche President.



D'Migranten aus Honduras, El Salvador a Guatemala flüchte virun der extremer Kriminalitéit a Gewalt souwéi där katastrophaler wirtschaftlecher Situatioun an hire respektive Länner. De Pentagon soll sech am Gaangen sinn drop ze preparéieren, weider 800 Zaldoten un déi südlech Grenz mat Mexiko ze schécken. Den Ament si schonn iwwer 2.000 Nationalgarden un der Grenz positionéiert.