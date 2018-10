Den Internetkonzern Google huet eegenen Aussoen no, an de leschten zwee Joer, am ganzen 48 Mataarbechter wéinst Virwërf vu sexueller Belästegung entlooss.

De Generaldirekter vu Google, Sandar Pichai

Ënnert hinne wieren och 13 Responsabeler gewiescht, sou d'Direktioun vum Konzern en Donneschdeg an enger Deklaratioun un d'Mataarbechter vu Google. Keng Präzisioune goufen et wat den Andy Rubin betrëfft, dee Mann deen d'Android-Software entwéckelt huet an 2014 den Internetkonzern verlooss hat. D'New York Times hat geschriwwen, dass de Rubin Google hätt musse verloosse wéinst dem Verdacht op sexuelle Mëssbrauch. Hien hätt eng Entschiedegung an Héicht vun 90 Milliounen Dollar krut.