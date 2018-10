Wéi aus Berechnunge vun der Auditgesellschaft PwC an der Schwäizer Bank UBS ervirgeet, ass d'Verméige vun de räichste Leit op der Welt d'lescht Joer am Verglach zu 2016 ëm 19% op eng Rekordzomm vun 8,9 Billiounen Dollar, also bal 9'000 Milliarden Dollar geklommen. Favorabel dofir waren d'Aktiëmäert déi boomen, ëmmer méi héich Immobiliëpräisser an de Wirtschaftswuesstem.



Dat ganzt Verméigen verdeelt sech op am ganzen 2.158 Männer a Fraen. An der Moyenne komme si op ee Verméigen vu ronn 4 Milliarden Dollar. Dat Joer virdrun louch d'Zuel vun de Milliardären bei 1.979. Agerechent an dëse Chiffer ginn awer och Parten an Entreprisen, privat Immobilien awer och Konschtsammlungen.



Virun allem a China weist den Trend no uewen. 2017 waren déi Superräich a China d'Haaptprofiteure vum weltwäiten Zouwuess. Iwwer 370 Chinesen zielen den Ament zum Club vun de Milliardären. Jiddwer fënneften Milliardär an Europa kënnt iwwregens aus Däitschland. Déi meescht vun hinne si Geschäftsleit an dat schonn dacks iwwer Generatiounen.



Vun den iwwer 330 neie räichste Leit op der Welt am Joer 2017, waren 199 sougenannten Selfmade-Milliardären.