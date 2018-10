© Archivbild

International Enquêteuren hunn, Informatiounen vun Europol no, an de leschte 5 Joer 241 Affer vu Kannerpornographie identifizéiert a viru weiderem sexuellem Mëssbrauch a Sécherheet bruecht.Duerch déi international Zesummenaarbecht a speziellen Ermëttlungstechnike wiere 94 presuméiert Täter an 28 Länner festgeholl ginn. All Joer kënnt e Grupp vun Enquêteuren fir e puer Deeg zu den Haag fir Berodungen an der Lutte géint sexuell Exploitatioun an de Mëssbrauch vu Kanner zesummen.