A Jordanien sinn op d'mannst 20 Mënschen am Kader vun enger stënterlecher Iwwerschwemmung an der Touristegéigend um Doudege Mier ëm d'Liewe komm.

Waassermassen hunn e Schoulbus a Foussgänger mat gerappt, déi op der Plaz spadséiert sinn. 35 Persounen goufen donieft blesséiert. Virdrun hat et am Weste vum Land staark gereent.



Déi meescht vun den Affer si Schüler am Alter tëscht 11 a 14 Joer. Si waren um Wee heem vun engem Ausfluch wéi se vun de Fluten matgerappt goufen. Den Ament gëtt nach no Vermësste gesicht.



Den Educatiounsminister Asmi Mahafsah huet uginn, dass de Buschauffer sech net un d'Streck gehalen huet, déi en eigentlech hätt solle fueren. Wisou en d'Route geännert huet, misst elo gekläert ginn. De Kinnek Abdullah II huet seng Visitt am Bahrain dëse Freideg ofgesot.