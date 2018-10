© afp





Merkel a Nahles - béid däitsch Spëtzepolitikerinnen stinn net zum Choix bei de Landtagswalen e Sonndeg an Hessen - an awer sinn d'Deeg vu béiden Partei-Cheffinne gezielt, wann CDU an SPD massiv Pertë musse verbuchen. 4,4 Millioune Leit sinn an Hessen opgeruff, hir Stëmm ofzeginn - domat plebizitéiere si awer och d'Politik vun der Kanzlerin.

D'CDU steet bei 28%, d'SPD mam Thorsten Schäfer-Gümbel grad wéi "die Grüne" mam hessesche Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir si bei 20% an d'AFD bei 12%, sou dass dës Partei nei an de Landtag kéim.Fir d'CDU vum Ministerpräsident Bouffier wieren dat 10 Punkte manner wéi 2013. Fir d'SPD eng Perte vu bal 10 Punkten, wougéint déi Gréng géife bal 9 Punkten zouleeën.Wann d'CDU schlecht e Sonndeg an Hessen ofschneit, wat geschitt dann? D'Fro de Freideg de Mueren um ZDF un de Volker Bouffier, dee sech awer net an d'Kaarte kucke léisst - dat trei dem Motto vun der CDU Walcampagne "Jetzt geht's um Hessen". D'Méiglechkeet vun enger rout-rout-grénger Koalitioun gëtt als Aventure an Experiment duergestallt. Et wier eng Landtagswal, si wéilten dës erfollegräich gestalten a wann dat geléngt, da géif dat d'GroKo stabiliséieren.Mee domat mécht sech de Bouffier d'Saach wuel awer e bëssen einfach, well wann et e Sonndeg wierklech schlecht ausgeet fir d'CDU, mee kloer och d'SPD, da steet d'Koalitioun zu Berlin op der Kipp a Neiwale stéingen an d'Haus. Fir vill Sozialisten ass notamment den CSU-Inneminister Seehofer en Dar am Aen, dat absënns no den desastréise Resultater bei de Walen a Bayern. D'SPD wier frou, wann hien d'Polit-Bühn géif verloossen.Et ass nämlech net sou, dass reng hessesch Themen de Walkampf dominéiert hätten, mee natierlech alles, wat déi lescht Wochen an der GroKo zu Berlin geschitt ass - Dauerkris heescht do d'Stéchwuert.An awer weist sech d'Kanzlerin an hirem hir-eegene Stil onopgereegt a wëll keen Numm vun engem méigleche Successeur nennen, dat mat dësem memorabelen Saz, deen d'Angela Merkel dës Woch an engem Interview beim Hesseschen Rundfunk sot: "Also alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schief gegangen und das ist auch richtig so."Wéi huet et selwer d'CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ausgedréckt: d'Stëmmung an de Parteien ass virun der Hessen-Wal gespaant, dat muss ee kloer an oppe soen an dat ass wuel nach fein ausgedréckt, do schwéngt dann och den Drama vum Echec vun der geplangter Jamaika-Koalitioun tëscht Unioun-FDP an deene Gréngen zejoert mat.Hessen kéint also méi wéi en Denkziedel an Direktioun Berlin, en Ofstrofe vun der GroKo ginn, mee et kéint duergoe fir e reegelrechten Fiasko, een Tsunami, deen och d'Kanzlerin mat ewechspullt.E Sonndeg den Owend punkt 18 Auer wësse mer méi. D'Deeg duerno dierfte keng besënnlech an der Allerhellegevakanz zu Berlin ginn. Grondsazdebatte musse sécherlech gefouert ginn.