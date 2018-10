© AFP

9 vun den 11 Leit, déi e verdächtege Pack kritt haten. © AFP

Am Ganze waren zanter e Méindeg 12 Bréifbommen u Leit respektiv eng Tëleeschaîne verschéckt ginn.Den US-President hat annoncéiert, dass dës wéi hie sot, degoûtant Dot opgekläert gëtt. Weider hat den Donald Trump en Opruff gemaach zu méi Respekt an de politeschen Debatten an huet d'Medie matresponsabel gemaach. Déijéineg, déi an der politescher Arena stinn, missten domat ophalen de politesche Géigner ouni Respekt ze behandelen. Et war och den Appell un d'Medien, Responsabilitéiten z'iwwerhuelen an op en ziviliséierten Toun ze setzen.E Freideg den Owend gouf elo ee Verdächtegen am Bundesstaat Florida festgeholl, dat mellt de Justizministère.