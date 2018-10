© AFP

Et wéilt een, dass d'Leit sech sécher a protegéiert fillen. Dat sot de President Enrique Peña Nieto an engem Videomessage, deen un d'Migranten adresséiert war. Déi vill Flüchtlingen aus Mëttelamerika sollen Accès zu de Gesondheetsservicer kréien, hir Kanner an d'Schoul schécken an duerfe schaffen. D'Viraussetzung wier awer, sou de mexikanesche President, dass si an de südleche Bundesstaate Chiapas an Oaxaca bleiwen an do hir Demande stellen, fir eng legal Arees oder eng Demande op Asyl maachen.